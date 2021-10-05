Джерело - СКУ.
У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо та донецький Шахтар зіграли в нульову нічию. І хоч уболівальники не побачили голів у Класичному, та вони стали свідками унікальної події.
В перерві поєдинку українські черлідерки встановили національний рекорд.
До свого 20-річчя олімпійська танцювальна команда ReD Foxes влаштувала унікальне шоу:
Було зафіксовано Національний Рекорд України "Наймасовіший виступ черлідерок під час футбольного матчу".
"У рекорді взяли участь 81 черлідерка, яким від 9 до 40 років. Дівчата одночасно виконали 1620 батманів і зробили 81 шпагат, що є Національним рекордом України.
До речі, для рекорду було використано понад 240 елементів костюмів"! — зазначила керівник команди ReD Foxes та президент Федерації Чірлідерс Олена Рожкова.