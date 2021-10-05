Джерело - СКУ.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо та донецький Шахтар зіграли в нульову нічию. І хоч уболівальники не побачили голів у Класичному, та вони стали свідками унікальної події.

В перерві поєдинку українські черлідерки встановили національний рекорд.

До свого 20-річчя олімпійська танцювальна команда ReD Foxes влаштувала унікальне шоу:

Було зафіксовано Національний Рекорд України "Наймасовіший виступ черлідерок під час футбольного матчу".