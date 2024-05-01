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25.04.2024 21:39 383

Миронюк та Сопіт пройшли у фінальну частину Кубку світу

Сьогодні 10:14 104 0
Миронюк та Сопіт пройшли у фінальну частину Кубку світу
#Збірна України з фехтування, #Кубок світу з фехтування, #Дарія Миронюк

Джерело - Чемпіон.

Українки Дар'я Миронюк та Ольга Сопіт пройшли у фінальну частину Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок і чоловіків, що проходить в Гонконгу.

В перший день змагань відбувся попередній етап серед жінок, за результатом якого визначились 64 спортсменки, які будуть боротися за нагороди у фінальній частині турніру.

Миронюк здолала японку Карін Міявакі (15-7), а Сопіт на своєму шляху подолала представницю Польщі Мартину Желінську (15:10).

Інші українки Полозюк Аліна, Буденко Катерина та Тараненко Анна не змогли пройти у фінальний етап.

Вирішальні поєдинки жіночого турніру відбудуться 3 квітня.

Розклад змагань

  • 2 травня – індивідуальні змагання, чоловіки, попередній етап 
  • 3 травня – індивідуальні змагання, чоловіки та жінки, вирішальні поєдинки 
  • 4 травня – командні змагання, чоловіки та жінки.

Зазначимо, для "синьо-жовтих" це перші змагання після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпіаду.

Варто додати, Україну на Кубку світу представляють п'ять спортсменок і п'ять спортсменів.

Раніше ми повідомляли, що українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.

 

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