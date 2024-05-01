Миронюк та Сопіт пройшли у фінальну частину Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Українки Дар'я Миронюк та Ольга Сопіт пройшли у фінальну частину Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок і чоловіків, що проходить в Гонконгу.

В перший день змагань відбувся попередній етап серед жінок, за результатом якого визначились 64 спортсменки, які будуть боротися за нагороди у фінальній частині турніру.

Миронюк здолала японку Карін Міявакі (15-7), а Сопіт на своєму шляху подолала представницю Польщі Мартину Желінську (15:10).

Інші українки Полозюк Аліна, Буденко Катерина та Тараненко Анна не змогли пройти у фінальний етап.

Вирішальні поєдинки жіночого турніру відбудуться 3 квітня.

Розклад змагань

2 травня – індивідуальні змагання, чоловіки, попередній етап

3 травня – індивідуальні змагання, чоловіки та жінки, вирішальні поєдинки

4 травня – командні змагання, чоловіки та жінки.

Зазначимо, для "синьо-жовтих" це перші змагання після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпіаду.

Варто додати, Україну на Кубку світу представляють п'ять спортсменок і п'ять спортсменів.

Раніше ми повідомляли, що українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.