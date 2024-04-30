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20.04.2024 11:05 824

Ньюі невдовзі офіційно покине Ред Булл

Сьогодні 12:34 63 0
Ньюі невдовзі офіційно покине Ред Булл
#Формула 1

Джерело - F1 Insider.

Головний інженер команди Формули-1 Ред Булл Едріан Ньюі невдовзі офіційно залишить команду.

Про це повідомляє F1 Insider.

Повідомляється, що про це мають оголосити у вівторок, 30 квітня. Окрім цього, спеціаліст домовився з керівництвом команди стосовно дострокового звільнення від контракту, який чинний до кінця 2025 року і передбачає однорічну заборону на роботу після цього.

Зазначимо, що Ньюі проектував чемпіонські боліди Ред Булла (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямса (1992-1997) і Макларена (1998).

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