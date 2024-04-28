Українець Півень невдало виступив у фіналі відбіркового турніру Олімпіади-2024 зі стендової стрільби

Джерело - Чемпіон.

Український стрілець Максим Півень не зміг здобути олімпійську ліцензію, посівши останнє 6 місце у фіналі відбіркового турніру в круглому стенді, що проходив у Катарі.

Стендовик набрав 15 очок, що не дозволило йому зайняти високу позицію у змаганні. Зазначимо, що шість спортсменів розігрували дві олімпійські ліцензії.

Результати фіналу

Варто додати, Півень став абсолютним дебютантом дорослих змагань на міжнародному рівні. У кваліфікації відбіркового турніру Максим продемонстрував сенсаційний результат — збив 123 тарілки зі 125, посівши 3 місце.

Раніше ми повідомляли, що Україна надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024.