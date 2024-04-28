Рейзлін не здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 в Парижі

Джерело - Чемпіон.

Досвідченому українському шпажисту, бронзовому призеру Олімпійських ігор Ігорю Рейзліну не вдалося здобути олімпійську ліцензію та потрапити до Парижа.

Він поступився в 1/4 фіналу іспанцю Юлену Перейрі (13:15).

Український фехтувальник завершує свої виступи на Європейському зональному відбірковому турнірі в Люксембурзі.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.