Сенсаційний призер Олімпіади: 5 фактів про Ігора Рейзліна

Джерело - Чемпiон.

Українець Ігор Рейзлін сенсаційно здобув бронзову медаль Олімпійських ігор. Шпажист тільки після 30 років пробився до першої команди країни на постійній основі. І лише у 37 дебютував на Іграх. Зібрали кілька фактів про унікального спортсмена:

1. Ігор Рейзлін підійшов до головного старту Олімпіади у статусі бронзового призера останнього чемпіонату світу і третього номера рейтингу FIE.

2. Медаль Рейзліна – перша олімпійська нагорода незалежної України у чоловічій шпазі.

3. Ігор Рейзлін – син відомого українського тренера з фехтування на шпагах Дмитра Рейзліна, який працює переважно з дівчатами.

4. Це 7 олімпійська нагорода для українського фехтування:

У 2004 році бронзовим призером став Владислав Третях, який виступав у одиночному турнірі з чоловічої шаблі.

У 2008 році українська жіноча команда (шпага), у складі якої Ольга Харлан, Ольга Жоврін, Галина Пундик, Олена Хромова, виграла золото.

У 2012 році Яна Шемякіна стала олімпійською чемпіонкою (шпага), а Ольга Харлан виборола бронзову нагороду (шабля).

У 2016 році Олена Вороніна, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан виграли команду срібну нагороду у шаблі, а Харлан знову стала бронзовою призеркою.

5. На Олімпійських іграх Рейзлін виграв у швейцарців Макса Хайнцера (15:12) та Бенжаміна Штеффена (15:11), був сильнішим в чвертьфіналі за Мохамеда Ельсаєда з Єгипту (15:13), але поступився за вихід до фіналу Ромену Каннону з Франції (15:10). У бронзовому фіналі переміг італійця Андреа Сантареллі.

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