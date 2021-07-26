Сенсаційний призер Олімпіади: 5 фактів про Ігора Рейзліна

Джерело - Чемпiон.
Українець Ігор Рейзлін сенсаційно здобув бронзову медаль Олімпійських ігор. Шпажист тільки після 30 років пробився до першої команди країни на постійній основі. І лише у 37 дебютував на Іграх. Зібрали кілька фактів про унікального спортсмена:
1. Ігор Рейзлін підійшов до головного старту Олімпіади у статусі бронзового призера останнього чемпіонату світу і третього номера рейтингу FIE.
2. Медаль Рейзліна – перша олімпійська нагорода незалежної України у чоловічій шпазі.
3. Ігор Рейзлін – син відомого українського тренера з фехтування на шпагах Дмитра Рейзліна, який працює переважно з дівчатами.
4. Це 7 олімпійська нагорода для українського фехтування:
У 2004 році бронзовим призером став Владислав Третях, який виступав у одиночному турнірі з чоловічої шаблі.
У 2008 році українська жіноча команда (шпага), у складі якої Ольга Харлан, Ольга Жоврін, Галина Пундик, Олена Хромова, виграла золото.
У 2012 році Яна Шемякіна стала олімпійською чемпіонкою (шпага), а Ольга Харлан виборола бронзову нагороду (шабля).
У 2016 році Олена Вороніна, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан виграли команду срібну нагороду у шаблі, а Харлан знову стала бронзовою призеркою.
5. На Олімпійських іграх Рейзлін виграв у швейцарців Макса Хайнцера (15:12) та Бенжаміна Штеффена (15:11), був сильнішим в чвертьфіналі за Мохамеда Ельсаєда з Єгипту (15:13), але поступився за вихід до фіналу Ромену Каннону з Франції (15:10). У бронзовому фіналі переміг італійця Андреа Сантареллі.
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