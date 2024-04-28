Спартак у київському дербі переміг КОСФК, Реал здолав ДонДУВС: результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбулося дві зустрічі.

Миколаївський Реал обіграв ДонДУВС-ДЮСШ-4 (34:26), а в київському дербі сильнішим за КОСФК виявився Спартак (31:28).

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга

3 тур, ІІ етап, 28 квітня

Реал (Миколаїв) — ДонДУВС-ДЮСШ4 (Кривий Ріг) 34:26 (14:15)

КОСФК (Київ) — Спартак (Київ) 28:31 (11:17)

У неділю, 28 квітня, зіграють ще один матч Галичанка і Карпати (початок о 14:00 за київським часом). Трансляція доступна на ютуб-каналі Федерації гандболу України.

Напередодні Галичанка перемогла Спартак, ДЮСШ 1-ХНУ здолав ДонДУВС.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.