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Спартак у київському дербі переміг КОСФК, Реал здолав ДонДУВС: результати матчів жіночої Суперліги

Сьогодні 14:02 184 0
Спартак у київському дербі переміг КОСФК, Реал здолав ДонДУВС: результати матчів жіночої Суперліги
Фото: ФГУ
#Жіноча Суперліга з гандболу, #Реал Миколаїв, #ДонДУВС

Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбулося дві зустрічі.

Миколаївський Реал обіграв ДонДУВС-ДЮСШ-4 (34:26), а в київському дербі сильнішим за КОСФК виявився Спартак (31:28).

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
3 тур, ІІ етап, 28 квітня

Реал (Миколаїв) — ДонДУВС-ДЮСШ4 (Кривий Ріг) 34:26 (14:15)

КОСФК (Київ) — Спартак (Київ) 28:31 (11:17)

У неділю, 28 квітня, зіграють ще один матч Галичанка і Карпати (початок о 14:00 за київським часом). Трансляція доступна на ютуб-каналі Федерації гандболу України.

Напередодні Галичанка перемогла Спартак, ДЮСШ 1-ХНУ здолав ДонДУВС.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.

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