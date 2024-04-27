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Галичанка перемогла Спартак, ДЮСШ 1-ХНУ здолав ДонДУВС: результати матчів жіночої Суперліги

Сьогодні 13:28 214 0
Галичанка перемогла Спартак, ДЮСШ 1-ХНУ здолав ДонДУВС: результати матчів жіночої Суперліги
#ДЮСШ 1-ХНУ, #Жіноча Суперліга з гандболу, #ДонДУВС

Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбулися два матчі.

Хмельницький ДЮСШ 1-ХНУ обіграв криворізький ДонДУВС, а львівська Галичанка перемогла Спартак-ШВСМ з Київської області.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
2 тур, ІІ етап, 26 квітня

ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький) — ДонДУВС (Кривий Ріг) 26:24 (13:12)

 Спартак-ШВСМ (Київ) — Галичанка (Львів) 24:31 (7:13)

Сьогодні відбудеться ще 1 матч в межах жіночої Суперліги, трансляції відбудуться на ютуб-каналі Федерації гандболу України:

  • 14:00 КОСФК (Київська область) — Карпати (Ужгород)

Формат чемпіонату Суперліги України з гандболу

ІІ етап. Група А розіграє підсумкові 1-4 місця, а група Б гратиме за 5-7 позиції. Склад груп був сформований за результатами І етапу. Очки та голи І етапу зберігаються. ІІ етап складається з трьох з`їзних турів (тури 7, 8 та 9). Усього кожна команда Групи А на ІІ етапі зіграє по 9 матчів, команди групи Б — по 6 матчів.

Напередодні Галичанка розгромно перемогла КОСФК, а ужгородські Карпати поступилися столичному Спартаку-ШВСМ.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.

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