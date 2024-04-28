Галичанка перемогла Карпати, Спартак у київському дербі здолав КОСФК: результати матчів жіночої Суперліги

Головне
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках
Сьогодні 14:56 284
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Сьогодні 12:13 423
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою
Сьогодні 10:47 7619
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
Сьогодні 08:00 779
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:10 15378 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:06 5277
Ястремська не змогла обіграти Ґофф у третьому колі Мадрида
Вчора 22:29 442
Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B
Вчора 21:54 1395
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Вчора 20:12 13517 1
Чепурний вперше став чемпіоном Європи
Вчора 18:30 553 2
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 11:19 476
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 07:21 527
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Вчора 08:01 763
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:57 781
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:48 674
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:44 552
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:37 710
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 929
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 286
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1400 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 943
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 919
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1281
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 819
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 770

Галичанка перемогла Карпати, Спартак у київському дербі здолав КОСФК: результати матчів жіночої Суперліги

Сьогодні 15:57 318 0
Галичанка перемогла Карпати, Спартак у київському дербі здолав КОСФК: результати матчів жіночої Суперліги
Фото: ФГУ
#Жіноча Суперліга з гандболу, #Реал Миколаїв, #ДонДУВС

Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбулося дві зустрічі.

Львівська Галичанка перемогла ужгородські Карпати (30:21), миколаївський Реал обіграв ДонДУВС-ДЮСШ-4 (34:26), а в київському дербі сильнішим за КОСФК виявився Спартак (31:28).

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
3 тур, ІІ етап, 28 квітня

Реал (Миколаїв) — ДонДУВС-ДЮСШ4 (Кривий Ріг) 34:26 (14:15)

КОСФК (Київ) — Спартак (Київ) 28:31 (11:17)

Галичанка - Карпати 30:21 (13:12)

Напередодні Галичанка перемогла Спартак, а ДЮСШ 1-ХНУ здолав ДонДУВС.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою 7619
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 3554
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи 13517 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ 5277
Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B 1395
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги 15378 1
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14128
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12114
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99762
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363097 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324336
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37020