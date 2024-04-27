Етап Діамантової ліги в Сучжоу: Дюплантіс знову перший

Головне
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:12 292
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 19:17 6574
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:30 218
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 2363
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:14 6020 1
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 15:37 10433
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
Сьогодні 14:53 2699 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік
Сьогодні 13:45 11407
Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:40 426
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 314
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 889
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 282
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 274
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 252
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1277 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 919
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 898
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1262
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 799
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 745

Етап Діамантової ліги в Сучжоу: Дюплантіс знову перший

Сьогодні 19:35 124 0
Етап Діамантової ліги в Сучжоу: Дюплантіс знову перший
#Діамантова ліга, #Арман Дюплантіс

Джерело - Wanda Diamond League.

Арман Дюплантіс виграв другий етап Діамантової ліги зі стрибків з жердиною, який пройшов 27 квітня в китайському Сучжоу. 

24-річний швед не зміг оновити власний світовий рекорд, який він встановив на етапі в Сямені, але стрибка у рівно 6 метрів йому вистачило, аби здобути чергову перемогу.

Друге та третє місця розділили бельгієць Бен Бредерс та американець Сем Кендрікс, які показали однаковий результат — 5,82 метри. 

Також на цьому етапі виступив один з найтитулованіших стрибунів у світі, чемпіон Олімпійських ігор-2020 Мутаз Баршим. 32-річний представник Катару посів друге місце на змаганнях зі стрибків у висоту, показавши результат 2,29 метра. Золото виграв Геміш Керр з Нової Зеландії, якому вдалося вистрибнути на 2,31 метра. 

Наступний етап Діамантової ліги пройде 10 травня в Досі, Катар. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги 6574
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ 2699 2
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 10433
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 6020 1
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 2363
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 11407
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40288
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99718
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340716 9
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109203
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100075
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93550