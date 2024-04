Етап Діамантової ліги в Сучжоу: Дюплантіс знову перший

Арман Дюплантіс виграв другий етап Діамантової ліги зі стрибків з жердиною, який пройшов 27 квітня в китайському Сучжоу.

24-річний швед не зміг оновити власний світовий рекорд, який він встановив на етапі в Сямені, але стрибка у рівно 6 метрів йому вистачило, аби здобути чергову перемогу.

"There's always a little bit of a crash after a world record performance, but I still felt good."@mondohoss600 had to settle for 6.00m and a win at #SuzhouDL 🇨🇳#DiamondLeague

📷 @matthewquine pic.twitter.com/JtjFcZVnRC