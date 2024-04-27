Етап Діамантової ліги в Сучжоу: Дюплантіс знову перший

Джерело - Wanda Diamond League.

Арман Дюплантіс виграв другий етап Діамантової ліги зі стрибків з жердиною, який пройшов 27 квітня в китайському Сучжоу.

24-річний швед не зміг оновити власний світовий рекорд, який він встановив на етапі в Сямені, але стрибка у рівно 6 метрів йому вистачило, аби здобути чергову перемогу.

"There's always a little bit of a crash after a world record performance, but I still felt good."@mondohoss600 had to settle for 6.00m and a win at #SuzhouDL 🇨🇳#DiamondLeague

📷 @matthewquine pic.twitter.com/JtjFcZVnRC — Wanda Diamond League (@Diamond_League) April 27, 2024

Друге та третє місця розділили бельгієць Бен Бредерс та американець Сем Кендрікс, які показали однаковий результат — 5,82 метри.

Також на цьому етапі виступив один з найтитулованіших стрибунів у світі, чемпіон Олімпійських ігор-2020 Мутаз Баршим. 32-річний представник Катару посів друге місце на змаганнях зі стрибків у висоту, показавши результат 2,29 метра. Золото виграв Геміш Керр з Нової Зеландії, якому вдалося вистрибнути на 2,31 метра.

Наступний етап Діамантової ліги пройде 10 травня в Досі, Катар.