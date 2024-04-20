6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною

Джерело - Le Monde.

Шведський стибун із жердиною Арман Дюплантіс установив новий світовий рекорд на першому етапі Діамантової ліги-2024 у Сямені (Китай).

24-річному атлету підкорилася планка на висоті 6,24 м, що на один сантиметр краще за попередній світовий рекорд, який у вересні 2023 року установив саме Дюплантіс в американському Юджині.

Для шведа це вже восьмий рекорд за кар'єру, але перший у 2024-му.

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⚠ARMAND DUPLANTIS 6.24'LE YENİ BİR DÜNYA REKORU KIRIYOR! pic.twitter.com/6cX5vR24Xc — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 20, 2024

Нагадаємо, український метальник молота Михайло Кохан став віцечемпіоном турніру "золотого рівня" у межах світового легкоатлетичного туру в Кенії.