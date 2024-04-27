Ягодка пройшов у 1/8 останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Український шабліст Андрій Ягодка в 1/16 фіналу європейського зонального відбору на Олімпійські ігри-2024 впевнено переміг грека Кафатарідіса Дімітріса.

Поєдинок завершився з рахунком 12:2.

Груповий етап українець завершив з 4 перемогами, поступившись лише у протистоянні зі хорвату Франческо де Роббіо (2:5). До речі, на груповому етапі Ягодка також змагався з Дімітрісом і впевнено його переміг (5:0).

Зазначимо, що це змагання є останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франції.

Напередодні український рапірист Клод Юнес втратив можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.