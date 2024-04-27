Ягодка пройшов у 1/8 останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри

Головне
Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ
Сьогодні 10:45 299
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік
Сьогодні 13:45 7768
Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:40 119
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 171
Даллас обіграв Кліпперс, Індіана в овертаймі дотисла Мілвокі: результати матчів плей-оф НБА
Сьогодні 09:13 187
Вісім медалей здобули українські борці на турнірі в Румунії
Сьогодні 00:54 264
Берінчик: Усик переможе Ф’юрі своєю смиренністю
Сьогодні 00:34 359
УАФ відкликала Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА
Вчора 23:17 283
ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі
Вчора 22:34 236
Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні
Вчора 20:54 4350
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 872
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 272
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 261
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 235
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1269 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 909
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 889
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1254
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 788
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 734

Ягодка пройшов у 1/8 останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри

Сьогодні 12:37 145 0
Ягодка пройшов у 1/8 останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри
#Олімпіада-2024, #Андрій Ягодка

Джерело - Чемпіон.

Український шабліст Андрій Ягодка в 1/16 фіналу європейського зонального відбору на Олімпійські ігри-2024 впевнено переміг грека Кафатарідіса Дімітріса.

Поєдинок завершився з рахунком 12:2.

Груповий етап українець завершив з 4 перемогами, поступившись лише у протистоянні зі хорвату Франческо де Роббіо (2:5). До речі, на груповому етапі Ягодка також змагався з Дімітрісом і впевнено його переміг (5:0).

Зазначимо, що це змагання є останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франції.

Напередодні український рапірист Клод Юнес втратив можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки,  плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 7768
Лунін вперше з січня не потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги Лунін вперше з січня не потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги 690
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді 1219
Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні 4350
Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста 1647
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі 15463 2
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37004
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35744 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48822 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93525
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21919 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167344 1