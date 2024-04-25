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Легендарний інженер Ньюі вирішив піти з Ред Булла — джерело

Сьогодні 23:14 77 0
Легендарний інженер Ньюі вирішив піти з Ред Булла — джерело
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Головний інженер команди Формули-1 Ред Булл Едріан Ньюі вирішив залишити команду. 

Про це повідомляє Sky Sprts з посиланням на німецьке видання Auto-Moto-und-Sport. 

За інформацією джерела, Ньюі, який є одним із найуспішніших конструкторів в історії Формули 1, незадоволений внутрішньою боротьбою за владу в команді. Він також не бажає повністю брати участь у проєкті гіперкара RB17, що є вимогою глави Ред Булл Кристіана Хорнера. Термін дії контракту інженера з австрійською командою закінчується наприкінці 2025 року. Проте, 65-річний фахівець хоче звільнитися від обов'язків уже до кінця 2024 року.

Зазначимо, що Ньюі проектував чемпіонські боліди Ред Булла (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямса (1992-1997) і Макларена (1998). 

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