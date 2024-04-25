Легендарний інженер Ньюі вирішив піти з Ред Булла — джерело

Джерело - Чемпіон.

Головний інженер команди Формули-1 Ред Булл Едріан Ньюі вирішив залишити команду.

Про це повідомляє Sky Sprts з посиланням на німецьке видання Auto-Moto-und-Sport.

За інформацією джерела, Ньюі, який є одним із найуспішніших конструкторів в історії Формули 1, незадоволений внутрішньою боротьбою за владу в команді. Він також не бажає повністю брати участь у проєкті гіперкара RB17, що є вимогою глави Ред Булл Кристіана Хорнера. Термін дії контракту інженера з австрійською командою закінчується наприкінці 2025 року. Проте, 65-річний фахівець хоче звільнитися від обов'язків уже до кінця 2024 року.

Red Bull droht ein schwerer Verlust. 🚨 Angeblich soll Star-Designer Adrian Newey das Formel-1-Team verlassen wollen. ❌

ℹ️ Wie unter anderem "Auto, Motor und Sport" und die BBC am Donnerstag berichteten, soll Newey Red Bull über seinen Abschiedswunsch bereits informiert haben.… pic.twitter.com/zrtPRQ7DHk — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) April 25, 2024

Зазначимо, що Ньюі проектував чемпіонські боліди Ред Булла (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямса (1992-1997) і Макларена (1998).