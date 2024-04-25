Чотири українські п'ятиборці вийшли до півфіналу Кубку світу в Будапешті

Джерело - Чемпіон.

Четверо українських п'ятиборців подолали кваліфікацію до півфіналу Кубку Світу, що відбувається в Будапешті.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Першими визначилися півфіналісти у підгрупі А. Валерія Пермикіна розділила 4-6 місце у фехтувальному раунді, маючи на рахунку 17 перемог. У плаванні Валерія стала шістнадцятою (2:18.68 хв), а у лазеррані вона показала десятий чистий час. За підсумком кваліфікації Пермикіна стала восьмою та продовжить боротьбу за фінал.

Ольга Клуннікова виграла фехтувальний раунд (20 перемог) та стала восьмою в плаванні (2:14.98 хв). У комбінованому виді в української п'ятиборки (вісімнадцятий чистий час), однак з восьмого місця Ольга кваліфікувалася до топ-36 цього КС.

У жіночих змаганнях пройшли далі Ірина Хохлова (17 місце у групі В) та Ірина Кубрак (18 місце у групі С).

У чоловічих змаганнях Юрій Ковальчук невдало виступив у фехтуванні (13 перемог, 16-18 місце), але завдяки плаванню (2:02.13 хв, 8 місце) та лазеррану (другий чистий час) з п'ятим результатом Ковальчук кваліфікувався до наступного раунду.

До 36-ки найкращих потрапив Владислав Чекан, який продемонстрував один з найкращих результатів у плаванні серед усіх груп (1:57.70 хв, 2 місце) та показав середній результат у фехтуванні (15-17 місце, 14 перемог) та лазеррані (одинадцятий чистий час). Це дозволило Владиславу посісти 8 місце у групі С.

Не вдалося подолати кваліфікаційний поріг Олександру Товкаю та Владиславу Ридванському, які стали вісімнадцятим та двадцять сьомим відповідно.

Кубок світу в Будапешті є заліковим до олімпійського рейтингу: зокрема, Валерія Пермикіна, Ольга Клуннікова, Юрій Ковальчук та Владислав Чекан відзначаться щонайменше 8 очками.

Сьогодні у чоловіків відбудеться рейтинговий раунд з фехтування, який визначить бали за цей вид і на півфінал, і на фінал, а у жінок відбудуться півфінали.