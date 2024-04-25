Ауді хоче підписати пілота Хаас у наступному сезоні

Джерело - Racing News 365.

Пілот Формули-1, який виступає за команду Хаас, Ніко Гюлькенберг може підписати контракт з Ауді.

Про це повідомляє RacingNews365.

Якщо сторони підпишуть угоду, то німецький гонщик проведе один сезон у Стейк, який у 2026 стане заводською командою Ауді. Майбутня німецька команда бачить у Ніко досвід, який би він міг передати, щоб спрямувати команду в правильному напрямку.

Водночас Хаас хоче зберегти Гюлькенберга у своїй команді. У перших п'яти гонках сезону Гюлькенберг завоював 4 очки.

Нагадаємо, що Феррарі, яка поставляє Хаас двигуни, підписала угоду з американською компанією-постачальником апаратного та програмного забезпечення Hewlett Packard.

Нещодавно стало відомо, що пілот команди РБ Даніель Ріккардо отримав штраф на три позиції, яке розповсюджуватиметься на Гран-прі Формули-1 у Маямі.