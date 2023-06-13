Гашек: Для мене був шок, що росія прийшла в Україну з війною

Джерело - sport.ua.
Легендарний у минулому чеський воротар та легенда НХЛ Домінік Гашек б ніколи не повірив, що таке в наш час, у центрі Європи можливощоб, росія вела агресивну війну проти України.
Про це сказав сам Домінатор.
"Ще 23 лютого 2022 року я б ніколи не повірив, що таке в наш час, у центрі Європи можливо. Коли прокинувся вранці наступного дня, був приголомшений новинами. Для мене був шок, що росія пішла на Україну з повномасштабною війною. Тому з першої хвилини захотілося підтримати Україну бодай словесно. Вирішив, що буду постійно писати і говорити речі, які допоможуть зупинити цю війну, щоб в Україні перестали гинути люди.
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Ми слухали нашого президента, проросійського політика Мілоша Земана. Він всюди говорив, що в Україні - громадянська війна, внутрішньоукраїнський конфлікт. Це була спотворена інформація, фактично російська пропаганда. Можу сказати, що не був згоден із Земаном вже тоді, розумів, що росія не мала права забирати в України Криму, але не був достатньо активним, щоб почати голосно говорити через власні соцмережі вже в 2014-му. Це була моя помилка. Нині я це усвідомлюю. Тому намагаюся говорити про війну в Україні щодня. Чи в соцмережах, чи під час зустрічей у Чехії чи інших країнах", - сказав Гашек.