Гашек: Для мене був шок, що росія прийшла в Україну з війною

Легенда хокею порушує тему війни на всіх можливих майданчиках

Легендарний у минулому чеський воротар та легенда НХЛ Домінік Гашек б ніколи не повірив, що таке в наш час, у центрі Європи можливощоб, росія вела агресивну війну проти України.

Про це сказав сам Домінатор.

"Ще 23 лютого 2022 року я б ніколи не повірив, що таке в наш час, у центрі Європи можливо. Коли прокинувся вранці наступного дня, був приголомшений новинами. Для мене був шок, що росія пішла на Україну з повномасштабною війною. Тому з першої хвилини захотілося підтримати Україну бодай словесно. Вирішив, що буду постійно писати і говорити речі, які допоможуть зупинити цю війну, щоб в Україні перестали гинути люди.

Гашек: Голова МОК або ненормальний, або повністю корумпований