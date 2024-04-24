42 нагороди: Україна стала першою у загальному заліку чемпіонату Європи з таеквон-до

Джерело - Мінмолодьспорту.
Національна збірна України з таеквон-до виборола 42 медалі та посіла перше командне місце серед 33-х країн на чемпіонаті Європи, який завершився в польському Любліні.
Цей єврофорум став для українців найуспішнішим за всю історію ЧЄ за 19 років.
Україна завоювала 16 золотих, 11 срібних і 15 бронзових нагород.
В тому числі жіночі й чоловічі юнацькі та юніорські команди стали чемпіонами в командних спарингах.
Чемпіони в індивідуальних змаганнях
- Денис Липовецький (спаринг)
- Лідія Приймак (спаринг)
- Поліна Крисевич (спаринг)
- Єлизавета Бойко (спаринг)
- Іван Євсєєв (спаринг)
- Максим Тищенко (спаринг)
- Марія Гончарук (спеціальна техніка)
- Анна Кучерова (спаринг)
- Поліна Віхтюк (спаринг)
- Іван Коврижкін (спаринг)
- Єва Малишева (спаринг)
- Ілля Ковальчук (спаринг)
Нагадаємо, України виграла чемпіонат Європи в командних змаганнях з карате у розділі куміте.
Раніше команда України з таеквон-до І.Т.Ф. здобула 118 медалей на чемпіонаті Європи серед дорослих, юніорів та юнаків, який завершився у словенському Копері.