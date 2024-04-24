42 нагороди: Україна стала першою у загальному заліку чемпіонату Європи з таеквон-до

Джерело - Мінмолодьспорту.

Національна збірна України з таеквон-до виборола 42 медалі та посіла перше командне місце серед 33-х країн на чемпіонаті Європи, який завершився в польському Любліні.

Цей єврофорум став для українців найуспішнішим за всю історію ЧЄ за 19 років.

Україна завоювала 16 золотих, 11 срібних і 15 бронзових нагород.

В тому числі жіночі й чоловічі юнацькі та юніорські команди стали чемпіонами в командних спарингах.

Чемпіони в індивідуальних змаганнях

Денис Липовецький (спаринг)

Лідія Приймак (спаринг)

Поліна Крисевич (спаринг)

Єлизавета Бойко (спаринг)

Іван Євсєєв (спаринг)

Максим Тищенко (спаринг)

Марія Гончарук (спеціальна техніка)

Анна Кучерова (спаринг)

Поліна Віхтюк (спаринг)

Іван Коврижкін (спаринг)

Єва Малишева (спаринг)

Ілля Ковальчук (спаринг)

Нагадаємо, України виграла чемпіонат Європи в командних змаганнях з карате у розділі куміте.

Раніше команда України з таеквон-до І.Т.Ф. здобула 118 медалей на чемпіонаті Європи серед дорослих, юніорів та юнаків, який завершився у словенському Копері.