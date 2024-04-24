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42 нагороди: Україна стала першою у загальному заліку чемпіонату Європи з таеквон-до

Сьогодні 08:33 118 0
42 нагороди: Україна стала першою у загальному заліку чемпіонату Європи з таеквон-до

Джерело - Мінмолодьспорту.

Національна збірна України з таеквон-до виборола 42 медалі та посіла перше командне місце серед 33-х країн на чемпіонаті Європи, який завершився в польському Любліні.

Цей єврофорум став для українців найуспішнішим за всю історію ЧЄ за 19 років.

Україна завоювала 16 золотих, 11 срібних і 15 бронзових нагород.

В тому числі жіночі й чоловічі юнацькі та юніорські команди стали чемпіонами в командних спарингах.

Чемпіони в індивідуальних змаганнях

  • Денис Липовецький (спаринг)
  • Лідія Приймак (спаринг)
  • Поліна Крисевич (спаринг)
  • Єлизавета Бойко (спаринг)
  • Іван Євсєєв (спаринг)
  • Максим Тищенко (спаринг)
  • Марія Гончарук (спеціальна техніка)
  • Анна Кучерова (спаринг)
  • Поліна Віхтюк (спаринг)
  • Іван Коврижкін (спаринг)
  • Єва Малишева (спаринг)
  • Ілля Ковальчук (спаринг)

Нагадаємо, України виграла чемпіонат Європи в командних змаганнях з карате у розділі куміте.

Раніше команда України з таеквон-до І.Т.Ф. здобула 118 медалей на чемпіонаті Європи серед дорослих, юніорів та юнаків, який завершився у словенському Копері.

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