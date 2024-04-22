Каратист Сонних виборов бронзу в змаганнях серії Прем'єр-ліги

Джерело - Чемпіон.

Український каратист Валерій Сонних посів третю сходинку на 3-й серії KARATE 1 Premier League CAIRO-2024, яка відбулася в єгипетському Каїрі.

У поєдинку за бронзову медаль у куміте Валерій Сонних (вагова категорія до 84 кг) переміг італійця Маттео Фіоре — 7:3.

Змагання Премʼєр-ліги зібрали 371 каратиста з 58 країн світу.

Раніше команда України виграла чемпіонат Європи в командних змаганнях з куміте.

Нагадаємо, збірна України з таеквон-до І.Т.Ф. здобула 118 медалей на чемпіонаті Європи серед дорослих, юніорів та юнаків, який завершився у словенському Копері.