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Каратист Сонних виборов бронзу в змаганнях серії Прем'єр-ліги

Сьогодні 12:50 136 0
Каратист Сонних виборов бронзу в змаганнях серії Прем'єр-ліги
Фото: Мінмолодьспорту України
#Валерій Сонних

Джерело - Чемпіон.

Український каратист Валерій Сонних посів третю сходинку на 3-й серії KARATE 1 Premier League CAIRO-2024, яка відбулася в єгипетському Каїрі.

У поєдинку за бронзову медаль у куміте Валерій Сонних (вагова категорія до 84 кг) переміг італійця Маттео Фіоре — 7:3.

Змагання Премʼєр-ліги зібрали 371 каратиста з 58 країн світу.

Раніше команда України виграла чемпіонат Європи в командних змаганнях з куміте.

Нагадаємо, збірна України з таеквон-до І.Т.Ф. здобула 118 медалей на чемпіонаті Європи серед дорослих, юніорів та юнаків, який завершився у словенському Копері.

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