17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону

Він сенсаційно виграв Турнір претендентів.

Джерело - ФІДЕ.

17-річний індійський гросмейстер Гукеш Доммараджу став наймолодшим в історії претендентом на шахову корону.

Про це інформує Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ).

Гукеш, якого букмекери називали одним з аутсайдерів напередодні змагань, виграв Турнір претендентів у канадському Торонто, набравши 9 очок.

2-4 місця на турнірі розділили американці Хікару Накамура і Фабіано Каруана та шахіст із країни-терористки Ян Непомнящий (по 8,5 очок).

Індієць отримав право зіграти у матчі за звання чемпіона світу проти китайця Діна Ліженя.

Нагадаємо, на шаховому турнірі претенденток у Канаді також відбулися партії завершального 14 туру. Українка Анна Музичук розписала нічию з переможницею турніру, китаянкою Тань Чжуньї.