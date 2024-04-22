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17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону

Він сенсаційно виграв Турнір претендентів.
Сьогодні 12:19 178 0
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону
#Дін Ліжень, #Гукеш Доммараджу

Джерело - ФІДЕ.

17-річний індійський гросмейстер Гукеш Доммараджу став наймолодшим в історії претендентом на шахову корону.

Про це інформує Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ).

Гукеш, якого букмекери називали одним з аутсайдерів напередодні змагань, виграв Турнір претендентів у канадському Торонто, набравши 9 очок.

2-4 місця на турнірі розділили американці Хікару Накамура і Фабіано Каруана та шахіст із країни-терористки Ян Непомнящий (по 8,5 очок).

Індієць отримав право зіграти у матчі за звання чемпіона світу проти китайця Діна Ліженя.

Нагадаємо, на шаховому турнірі претенденток у Канаді також відбулися партії завершального 14 туру. Українка Анна Музичук розписала нічию з переможницею турніру, китаянкою Тань Чжуньї.

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