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Музичук зіграла внічию з переможницею змагання Чжуньї в завершальний день Турніру претенденток

Сьогодні 10:19 157 0
Музичук зіграла внічию з переможницею змагання Чжуньї в завершальний день Турніру претенденток
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

На шаховому турнірі претенденток у канадському Торонто відбулися партії завершального 14 туру. Українка Анна Музичук розписала нічию з переможницею турніру, китаянкою Тань Чжуньї.

Шахістка з України (5,5 очка) у підсумку розділила 7-8 місця з болгаркою Нургюл Салімовою.

Турнір претенденток-2024 з шахів
Торонто, Канада
14-й тур, 21 квітня

Анна Музичук (Україна) – Тань Чжуньї (Китай) 0,5:0,5

Катерина Лагно (країна-терористка) – Рамешбабу Вайшалі (Індія) 0:1

Лей Тінцзе (Китай) – Хампі Конеру (Індія) 0:1

Алєксандра Горячкіна (країна-терористка) – Нургюл Салімова (Болгарія) 0,5:0,5

Підсумкова турнірна таблиця

1. Тань Чжуньї – 9,

2-4. Лей Тінцзе, Вайшалі, Конеру – по 7,5

5. Горячкіна – 7

6. Лагно – 6,5

7-8. Музичук, Салімова – по 5,5.

Нагадаємо, напередодні Музичук вдруге зіграла внічию зі зрадницею Лагно.

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