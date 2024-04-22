Музичук зіграла внічию з переможницею змагання Чжуньї в завершальний день Турніру претенденток

Джерело - Чемпіон.
На шаховому турнірі претенденток у канадському Торонто відбулися партії завершального 14 туру. Українка Анна Музичук розписала нічию з переможницею турніру, китаянкою Тань Чжуньї.
Шахістка з України (5,5 очка) у підсумку розділила 7-8 місця з болгаркою Нургюл Салімовою.
Анна Музичук (Україна) – Тань Чжуньї (Китай) 0,5:0,5
Катерина Лагно (країна-терористка) – Рамешбабу Вайшалі (Індія) 0:1
Лей Тінцзе (Китай) – Хампі Конеру (Індія) 0:1
Алєксандра Горячкіна (країна-терористка) – Нургюл Салімова (Болгарія) 0,5:0,5
Підсумкова турнірна таблиця
1. Тань Чжуньї – 9,
2-4. Лей Тінцзе, Вайшалі, Конеру – по 7,5
5. Горячкіна – 7
6. Лагно – 6,5
7-8. Музичук, Салімова – по 5,5.
Нагадаємо, напередодні Музичук вдруге зіграла внічию зі зрадницею Лагно.