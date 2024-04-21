Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України з футзалу U-19 здобула другу перемогу над Угорщиною в межах тренувального збору напередодні відбору Євро-2025.

Зустріч, яка відбулася в місті Ньїредьгаза, завершилася з рахунком 3:5 на користь підопічних Ігоря Москвичова. У першому спарингу українці також виявилися сильнішими (1:5).

Контрольний матч

21 квітня

Угорщина U-19 — Україна U-19 3:5 (1:3)

Юнацька збірна України з футзалу дізнається своїх суперників у відборі Євро-2025 під час жеребкування попереднього й основного раундів, яке відбудеться 31 жовтня.

Напередодні національна команда стала третьою на Global Futsal Tournament-2024 в литовській Йонаві. Нагадаємо, що в першому матчі на цьому міжнародному турнірі збірна України впевнено перемогла Литву, а другому турі "жовто-сині" зазнали нищівної поразки від Бразилії. В останній грі українці зіграли внічию з Францією.

Турнір у Литві був підготовчим до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.

Україна вийшла на мундіаль в грудні минулого року після перемоги над Польщею (5:3) в еліт-раунді кваліфікації.