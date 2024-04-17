Україна стала третьою на міжнародному турнірі в Литві

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з футзалу стала третьою на міжнародному турнірі – Global Futsal Tournament-2024 – в литовській Йонаві.

У заключному матчі Бразилія розгромила господарів – 8:0.

Нагадаємо, у першій зустрічі Україна впевнено перемогла Литву, в другому турі "жовто-сині" зазнали нищівної поразки від Бразилії, а у грі з великою кількістю голів проти Франції команди не визначили сильнішого.

Турнір у Литві був підготовчим до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.

Підопічні тренера Олександра Косенка вийшли на мундіаль в грудні минулого року після перемоги над Польщею (5:3) в еліт-раунді кваліфікації.