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Буковина поступилася МХП-Вінниці у фінальному матчі плей-ауту Суперліги

Сьогодні 14:35 123 0
Буковина поступилася МХП-Вінниці у фінальному матчі плей-ауту Суперліги
#Буковина, #МХП-Вінниця, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

В останньому матчі плей-ауту Суперліги України з волейболу Буковина у напруженій боротьбі поступилася МХП-Вінниці.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3 (25:22, 22:25, 25:27, 25:21, 20:22).

Але ця зустріч нічого не вирішувала, оскільки клуб із Чернівців вже забезпечив собі 7 сходинку. На передостанньому місці опинився Буревісник, який виграв 2 гри з 4. Тож із Суперліги вилітає вінницька команда, яка виграла тільки 1 матч.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-аут, 2 тур
21 квітня

ВСК Буковина (Чернівці) – МХП-Вінниця 2:3 (25:22, 22:25, 25:27, 20:22)

Нагадаємо, нещодавно Прометей здолав Епіцентр-Подоляни в четвертому матчі серії та став чемпіоном української Суперліги з волейболу сезону-2023/2024. Зазначимо, що жіноча команда дніпрян також виграла чемпіонат.

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