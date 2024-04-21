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Онофрійчук виграла бронзу Кубку світу в Баку

Сьогодні 13:21 208 0
Онофрійчук виграла бронзу Кубку світу в Баку
#Таїсія Онофрійчук

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль на Кубку світу в Баку, Азербайджан. 

Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України. 

15-річна киянка посіла третє місце у вправах з м’ячем. Її виступ оцінили у 33,800 бала. Таку ж оцінку отримала Єва Брезалієва з Болгарії, яка здобула срібло. Найкращою визнали німкеню Дар’ю Варфоломєєву (34,200). 

Зазначимо, що для Таїсії це друга у кар’єрі медаль на рівні Кубку світу. Нагадаємо, напередодні збірна України з художньої гімнастики успішно пройшла кваліфікацію та відібралася до двох фіналів

Пізніше Онофрійчук представить Україну в іще двох фіналах — з булавами та стрічкою. Також українські гімнастки візьмуть участь у фіналах змагань з трьома стрічками та двома м’ячами,  а також п’ятьма обручами. 

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