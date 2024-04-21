Онофрійчук виграла бронзу Кубку світу в Баку

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль на Кубку світу в Баку, Азербайджан.

Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України.

15-річна киянка посіла третє місце у вправах з м’ячем. Її виступ оцінили у 33,800 бала. Таку ж оцінку отримала Єва Брезалієва з Болгарії, яка здобула срібло. Найкращою визнали німкеню Дар’ю Варфоломєєву (34,200).

Зазначимо, що для Таїсії це друга у кар’єрі медаль на рівні Кубку світу. Нагадаємо, напередодні збірна України з художньої гімнастики успішно пройшла кваліфікацію та відібралася до двох фіналів.

Пізніше Онофрійчук представить Україну в іще двох фіналах — з булавами та стрічкою. Також українські гімнастки візьмуть участь у фіналах змагань з трьома стрічками та двома м’ячами, а також п’ятьма обручами.