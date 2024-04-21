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Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики

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Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики
#Художня гімнастика, #Таїсія Онофрійчук, #Поліна Городнича

Джерело - Чемпіон.

Українська спортсменка Таїсія Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики в Баку (Азербайджан).

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

За підсумками двох змагальних кваліфікаційних днів Онофрійчук відібралася до трьох фіналів — із м'ячем, булавами та стрічкою.

Таїсія посіла 4 позицію у багатоборстві(130,350). Інша українка, Поліна Городнича замкнула двадцятку (120,00).

Також повідомляється, що українська команда посіла 7 місце у груповому багатоборстві (66,300), це дозволило їй потрапити у 2 фінали — з 5 обручами та з 3 стрічками і 2 м'ячами.

 Фінали Кубку світу відбудуться 21 квітня. Початок — о 11:00 за київським часом.

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