16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Українка Анна Лащевська виграла етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в катарській Досі.

У цих змаганнях Україна була представлена лише Лащевською та Єлизаветою Губаревою. До двох фіналів кваліфікувалася саме Анна. 19 квітня вона змагалася на різновисоких брусах, де посіла шосту позицію (13,166).

20 квітня ж 16-річна українка залишила позаду всіх суперниць у вправах на колоді. Вона набрала за свій виступ 13,533 бала та стала переможницею етапу.

Нагадаємо, раніше Лащевська завоювала золото у вправах на колоді у другий день фіналів Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).