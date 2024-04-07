Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Анна Лащевська завоювала золото у вправах на колоді у другий день фіналів Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).

Українка отримала від суддів 14,00 балів та випередила Мелані де Хесус дус Сантус із Франції на 0,867 бала.

Для 16-річної Лащевської це п'ята нагорода на Кубках світового виклику. Напередодні Анна здобула бронзу у вправах на різновисотних брусах.

Раніше ми повідомляли, що Ілля Ковтун здобув золото на цьому турнірі.

Нагадаємо, українці здобули нагороди на етапі Кубку світового виклику в турецькій Антальї. Наступний етап КС відбудеться у Досі, Катар, і триватиме з 17 по 20 квітня.