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Лащевська здобула золото етапу Кубку світового виклику в Хорватії

Сьогодні 19:45 132 0
Лащевська здобула золото етапу Кубку світового виклику в Хорватії
#Анна Лащевська

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Анна Лащевська завоювала золото у вправах на колоді у другий день фіналів Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).

Українка отримала від суддів 14,00 балів та випередила Мелані де Хесус дус Сантус із Франції на 0,867 бала.

Для 16-річної Лащевської це п'ята нагорода на Кубках світового виклику. Напередодні Анна здобула бронзу у вправах на різновисотних брусах.

Раніше ми повідомляли, що Ілля Ковтун здобув золото на цьому турнірі.

Нагадаємо, українці здобули нагороди на етапі Кубку світового виклику в турецькій Антальї. Наступний етап КС відбудеться у Досі, Катар, і триватиме з 17 по 20 квітня.

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