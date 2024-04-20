Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Китаю-2024 Формули-1. Для нього цей поул став 37-м у кар'єрі та 100-м для Ред Булл в історії.

Другим фінішував партнер нідерландця по команді Серхіо Перес, а трійку замкнув Фернандо Алонсо з Астон Мартіна.

Результати кваліфікації

Напередодні Макс виграв перший спринт у нинішньому сезоні Формули-1.

Гран-прі відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок — о 10:00 за київським часом.

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Китаю є 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес, — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі двічі тріумфував Фернандо Алонсо, що нещодавно підписав новий контракт з Астон Мартін, (2005, 2013) та пілот РБ Данієль Ріккардо (2018).

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Переміг гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.