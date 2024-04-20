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13.04.2024 13:54 820

Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю

Сьогодні 08:09 185 0
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

На Гран-прі Китаю відбувся перший спринт у нинішньому сезоні Формули-1. Впевнену перемогу в гонці здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який стартував з четвертої позиції.

3-разовий чемпіон світу від старту перегонів стабільно нарощував свою перевагу у швидкості та у підсумку здобув восьму перемогу в спринті в кар’єрі.

Другим фінішував пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, який до фінішу боровся за позицію з гонщиком Ред Булл Серхіо Пересом.

Зазначимо, що переможець спринт-кваліфікацї Ландо Норріс з Макларена вилетів з траси та прийшов лише шостим. Також через прокол колеса зійшов пілот Астон Марті Фернандо Алонсо.

Гран-прі відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок — о 10:00 за київським часом.

Розклад Гран-прі Китаю-2024

Сесія Дата Час
Кваліфікація 20 квітня 10:00 - 11:00
Гонка 21 квітня 10:00

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Китаю є 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес, — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі двічі тріумфував Фернандо Алонсо, що нещодавно підписав новий контракт з Астон Мартін, (2005, 2013) та пілот РБ Данієль Ріккардо (2018).

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Переміг гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.

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