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Буковина розібралась з Буревісником у 2 турі плей-ауту Суперліги

Сьогодні 20:30 104 0
Буковина розібралась з Буревісником у 2 турі плей-ауту Суперліги
#Буковина, #Буревісник

Джерело - Чемпіон.

У другому турі турніру плей-аут чоловічої Суперліги Буковина вдома обіграла Буревісник.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:16, 25:22, 25:19). 

Наразі Буковина є лідером турніру плей-ауту, в їх активі 3 перемоги та 9 очок, у  Чернігова залишилась 1 перемога та 3 очки в активі.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-аут, 2 тур
19 квітня
ВСК Буковина (Чернівці) – Буревісник-ШВСМ (Чернігів) 3:0 (25:16, 25:22, 25:19)

ВСК Буковина: Олексюк (набрав 16 очок), Штерик (5), Рябов (5), Клепко (7), Трояновський (9), Челеняк (11), Патратій (л), Джуль (л). На заміну виходили: Свиридов (0), Черватюк (0), Щавінський (0).

Буревісник-ШВСМ: Алєксєєнко (набрав 11 очки), Николайчук (11), Савків (3), Карпенко (3), Копич (0), Цирулік (2), Кантур (л), Кривий (л). На заміну виходили: Богуш (0), Березівський (0), Ситник (0), Васильєв (0).

20 квітня о 12:00 Буревісник зіграє проти МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос, а 21 квітня о 12:00 з вінничанами зустрінеться Буковина.

Раніше Прометей здолав Епіцентр-Подоляни в четвертому матчі серії та став чемпіоном української Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Нагадаємо, що жіноча волейбольна команда дніпрян також стала чемпіоном сезону-2023/24.

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