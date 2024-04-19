Буковина розібралась з Буревісником у 2 турі плей-ауту Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У другому турі турніру плей-аут чоловічої Суперліги Буковина вдома обіграла Буревісник.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:16, 25:22, 25:19).

Наразі Буковина є лідером турніру плей-ауту, в їх активі 3 перемоги та 9 очок, у Чернігова залишилась 1 перемога та 3 очки в активі.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Плей-аут, 2 тур

19 квітня

ВСК Буковина (Чернівці) – Буревісник-ШВСМ (Чернігів) 3:0 (25:16, 25:22, 25:19)

ВСК Буковина: Олексюк (набрав 16 очок), Штерик (5), Рябов (5), Клепко (7), Трояновський (9), Челеняк (11), Патратій (л), Джуль (л). На заміну виходили: Свиридов (0), Черватюк (0), Щавінський (0).

Буревісник-ШВСМ: Алєксєєнко (набрав 11 очки), Николайчук (11), Савків (3), Карпенко (3), Копич (0), Цирулік (2), Кантур (л), Кривий (л). На заміну виходили: Богуш (0), Березівський (0), Ситник (0), Васильєв (0).

20 квітня о 12:00 Буревісник зіграє проти МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос, а 21 квітня о 12:00 з вінничанами зустрінеться Буковина.

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