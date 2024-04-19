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13.04.2024 13:00 723

Українці стали призерами молодіжного Кубку Європи

Сьогодні 20:24 168 0
Українці стали призерами молодіжного Кубку Європи
#Стрільба з лука

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени стали призерами командних змагань першого етапу молодіжного Кубку Європи, що проходить у Софії (Болгарія).

Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

Вікторія Вітковець і Назар Собуцький здобули золото у міксті в категорії до 18 років. Українцям вдалося перемогти суперників з Німеччини (5:4). 

Лариса Мусієнко, Олександра Настас і Вітковець у командних змаганнях U-18 здобули срібні нагороди, поступившись у фіналі представницям Франції (6:0)

Іван Романюк і Дар'я Коваль здобули бронзу у старшій віковій групі U-21, перемігши дует з Італії в протистоянні за 3 місце. 

Чоловіча юніорська команда у блочному луці у складі Віталія Вдовенка, Даніїла Неделька та Святослава Карпенка також здобула бронзові нагороди. 

Нагадаємо, що Україна надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024.

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