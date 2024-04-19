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Бідний - про можливий бойкот Олімпіади: Ми усвідомлюємо, наскільки Україні важливо виступити на ОІ

Сьогодні 13:35 101 0
Бідний - про можливий бойкот Олімпіади: Ми усвідомлюємо, наскільки Україні важливо виступити на ОІ
#Міністерство молоді та спорту, #Олімпійські ігри-2024, #Матвій Бідний

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що українські спортсмени мають виступити на прийдешніх Олімпійських іграх-2024, які відбудуться в Парижі.

Про це Бідний розповів у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Ми усвідомлюємо, наскільки Україні важливо виступити на Олімпіаді. Ми повинні продемонструвати світові свою силу і вкотре нагадати про себе, як про невіддільну частину міжнародної спільноти. Паралельно з тим, ми чітко розуміємо, що за певних умов українські спортсмени можуть відмовитися від змагань проти росіян. У всьому має бути межа. Людина, чиїх близьких убили росіяни, не погодиться виходити на одну арену з прихильниками війни.

У цій ситуації неможливо змагатися за правилами чесної боротьби. У спорті найвищих досягнень невідʼємною частиною є моральний стан. Як почуватиметься людина, якій доведеться боротися з тими, хто підтримує війну, фактично підтримує вбивства українців? Це може закінчитися трагічно, тому ми й відсікаємо російських адептів війни", - сказав Бідний.

Раніше Національний олімпійський комітет України разом з Міністерством молоді та спорту України та Федерацією стрільби України надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024

Нагадаємо, 16 квітня, у Греції відбулась урочиста церемонія запалювання вогню Олімпійських та Паралімпійських ігор. 

Через 100 років після того, як ОІ востаннє проходили у столиці Франції, країна втретє зустрічатиме Олімпійський вогонь 8 травня у Марселі. Полум'я відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.

Олімпійські ігри триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Напередодні півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів розповів, що він дуже хоче поїхати на Олімпіаду.

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