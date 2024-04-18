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Гамільтон повідомив, скільки ще планує виступати у Формулі-1

Сьогодні 22:08 127 0
Гамільтон повідомив, скільки ще планує виступати у Формулі-1
#Льюїс Гамільтон

Джерело - Sky Sports.

Пілот Мерседес Льюїс Гамілтон заявив, що має намір продовжити кар'єру пілота Формули-1 після 40 років.

Про це титулований гонщик повідомив у інтерв'ю Sky Sports.

"Я буду ганятися далеко після 40 років. Так що так, Феррарі - не щось короткострокове. Я не найстарший пілот. Я виступатиму ще досить тривалий час, і чудово, що Алонсо досі тут.

Фернандо - один з найкращих гонщиків, що були в Ф-1, і він продовжить ганятися і показувати, які речі можна реалізувати. Це демонструє нову еру спортсменів і можливостей людського тіла, якщо про нього піклуватися.

Я ніколи не думав, що буду ганятися після 40. Цілком упевнений, я говорив, що такого не буде. Але життя - шалена подорож. Я не відчуваю себе на 40. Я загалом почуваюся відмінно", - сказав Гамільтон.

Нагадаємо, у лютому команда Феррарі оголосила про підписання Гамільтона з 2025 року.

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