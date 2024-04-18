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Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю

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Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
#Гран-прі Китаю, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбудеться гонка п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Китаю. Піднебесна прийматиме перегони Ф-1 вперше з 2019 року, коли вони організовували 1000-й етап в історії "королеви автоспорту".

У 2020 році через пандемію CODIV-19 гонку в Китаї довелося перенести і лише цього тижня Формула-1 повертається на трасу в Шанхаї.

Хронологія подій Гран-прі Китаю сезону-2024

Уперше китайський гонщик команди Стейк Гуаньюй Чжоу зможе продемонструвати свої навички перед домашньою публікою. Чжоу дебютував у Формулі-1 у 2022 році.

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Китаю є 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес, — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі двічі тріумфував Фернандо Алонсо, що нещодавно підписав новий контракт з Астон Мартін, (2005, 2013) та пілот РБ Данієль Ріккардо (2018).

Напередодні ми повідомляли про розклад вікенду в китайському Шанхаї. Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

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