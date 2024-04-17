Джерело - Чемпіон.
Збірна України з плавання у ластах здобула 16 медалей і встановила світовий рекорд у змішаній естафеті на третьому етапі Кубку світу з підводного спорту, який проходив у американському Корал-Спрінгс.
Про це інформує Міністерство молоді та спорту.
Чемпіони
- Артур Артамонов (50 м, 100 м, біласти)
- Марія Дивак (50 м, біласти)
- Олексій Захаров (400 м, 800 м, ласти)
- Вікторія Уварова (100 м, 200 м, ласти; 50 м, пірнання)
- Софія Гречко (400 м, ласти)
- Артур Артамонов, Марія Дивак, Олексій Захаров і Вікторія Уварова (змішана естафета 4х100 зі світовим рекордом 02:47,65)
Срібло
- Сергій Сміщенко (50 м, ласти; 50 м, пірнання)
- Марія Дивак (100 м, біласти)
- Олексій Захаров (200 м, ласти)
- Софія Гречко (200 м, ласти).
Бронза
- Марія Дивак (200 м, біласти)
Нагадаємо, команда України здобула 29 медалей і встановила світовий рекорд на другому етапі Кубку світу в Італії.
Раніше ми повідомляли, що Артур Білан не повернувся в країну після ЧС з вуличної риболовлі, щоб уникнути мобілізації.