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Україна завоювала 16 нагород зі світовим рекордом на етапі КС з підводного спорту

Сьогодні 11:14 857 0
Україна завоювала 16 нагород зі світовим рекордом на етапі КС з підводного спорту

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з плавання у ластах здобула 16 медалей і встановила світовий рекорд у змішаній естафеті на третьому етапі Кубку світу з підводного спорту, який проходив у американському Корал-Спрінгс.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Чемпіони

  • Артур Артамонов (50 м, 100 м, біласти)
  • Марія Дивак (50 м, біласти)
  • Олексій Захаров (400 м, 800 м, ласти)
  • Вікторія Уварова (100 м, 200 м, ласти; 50 м, пірнання)
  • Софія Гречко (400 м, ласти)
  • Артур Артамонов, Марія Дивак, Олексій Захаров і Вікторія Уварова (змішана естафета 4х100 зі світовим рекордом 02:47,65) 

Срібло

  • Сергій Сміщенко (50 м, ласти; 50 м, пірнання)
  • Марія Дивак (100 м, біласти)
  • Олексій Захаров (200 м, ласти)
  • Софія Гречко (200 м, ласти).

Бронза

  • Марія Дивак (200 м, біласти)

Нагадаємо, команда України здобула 29 медалей і встановила світовий рекорд на другому етапі Кубку світу в Італії.

Раніше ми повідомляли, що Артур Білан не повернувся в країну після ЧС з вуличної риболовлі, щоб уникнути мобілізації.

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