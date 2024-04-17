Україна — Франція 4:4: огляд матчу міжнародного турніру

Джерело - Чемпіон.

Чоловічі футзальні збірні України та Франції не визначили сильнішого в третьому турі міжнародного товариського турніру в Литві (4:4).

Україна стала третьою на Global Futsal Tournament-2024 в литовській Йонаві.

Другий тайм підопічні тренера Олександра Косенка починали з комфортним гандикапом у три голи, але у потім тричі пропустили впродовж кількох хвилин.

Попри ігрову перевагу наприкінці матчу, команда не змогла знову вийти вперед.

Огляд

Міжнародний турнір з футзалу,

Третій тур, 16 квітня

Україна — Франція 4:4 (3:1)

Голи: 1:0 - Абакшин 2’, 2:0 - Мельник 15’, 2:1 - Бендалі 19’, 3:1 - Микитюк 23’, 4:1 - Швед 26’, 4:2 - Закехі 27’, 4:3 - Бехай 28’, 4:4 - Туре 34’.

Нагадаємо, в першому матчі на цьому міжнародному турнірі збірна України впевнено перемогла Литву, а другому турі "жовто-сині" зазнали нищівної поразки від Бразилії.

Турнір у Литві був підготовчим до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.

Українці вийшли на мундіаль в грудні минулого року після перемоги над Польщею (5:3) в еліт-раунді кваліфікації.