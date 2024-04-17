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Україна — Франція 4:4: огляд матчу міжнародного турніру

Сьогодні 10:54 100 0
Україна — Франція 4:4: огляд матчу міжнародного турніру

Джерело - Чемпіон.

Чоловічі футзальні збірні України та Франції не визначили сильнішого в третьому турі міжнародного товариського турніру в Литві (4:4). 

Україна стала третьою на Global Futsal Tournament-2024 в литовській Йонаві.

Другий тайм підопічні тренера Олександра Косенка починали з комфортним гандикапом у три голи, але у потім тричі пропустили впродовж кількох хвилин.

Попри ігрову перевагу наприкінці матчу, команда не змогла знову вийти вперед. 

Огляд

Міжнародний турнір з футзалу, 
Третій тур, 16 квітня

Україна — Франція 4:4 (3:1)

Голи: 1:0 - Абакшин 2, 2:0 - Мельник 15, 2:1 - Бендалі 19, 3:1 - Микитюк 23, 4:1 - Швед 26, 4:2 - Закехі 27, 4:3 - Бехай 28, 4:4 - Туре 34

Нагадаємо, в першому матчі на цьому міжнародному турнірі збірна України впевнено перемогла Литву, а другому турі "жовто-сині" зазнали нищівної поразки від Бразилії. 

Турнір у Литві був підготовчим до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.

Українці вийшли на мундіаль в грудні минулого року після перемоги над Польщею (5:3) в еліт-раунді кваліфікації. 

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