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Україна — Бразилія 2:7: огляд матчу турніру з футзалу

Сьогодні 20:30 186 0
Україна — Бразилія 2:7: огляд матчу турніру з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу зазнала розгромної поразки від Бразилії в товариському матчі на міжнародного турніру, який відбувається в Литві.

Міжнародний турнір з футзалу
Другий тур, 15 квітня

Україна — Бразилія 2:7 (0:5)

Голи: 0:1 - 5 Олівейра, 0:2 - 6 Валеріо, 0:3 - 7 Валеріо, 0:4 - 8 Да Сілва, 0:5 - 12 Да Сілва, 1:5 - 23 Абакшин, 1:6 - 25 Ногейра, 2:6 - 26 Мельник, 2:7 - 31 Олівейра

У першому турі збірна України впевнено перемогла литовців. Наступний поєдинок українці зіграють 17 квітня проти Франції. Початок матчу о 17:00.

Нагадаємо, в цьому змаганні беруть участь чотири країни (Україна, Франція, Литва, Бразилія). Турнір триватиме з 13 по 16 квітня.

Українські футзалісти готуються до чемпіонату світу-2024, який проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня.

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