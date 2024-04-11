Джерело - Чемпіон.

Став відомий розклад матчів головної футзальної команди України на міжнародному турнірі в Литві.

Зазначимо, що в даному змаганні приймають участь чотири країни (Україна, Франція, Литва, Бразилія). Турнір відбудеться з 13 по 16 квітня.

Розклад матчів

13 квітня:

Литва — Україна 15:00

Бразилія — Франція 18:30

15 квітня

Україна — Бразилія 17:00

Франція — Литва 19:30

16 квітня

Україна — Франція 17:00

Литва — Бразилія 19:30

Варто додати, що цей турнір є частиною підготовки збірної України з футзалу до чемпіонату світу-2024, який відбудеться з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані.