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07.04.2024 07:40 969

Став відомий розклад матчів збірної України на турнірі в Литві

Сьогодні 22:20 45 0
Став відомий розклад матчів збірної України на турнірі в Литві

Джерело - Чемпіон.

Став відомий розклад матчів головної футзальної команди України на міжнародному турнірі в Литві.

Зазначимо, що в даному змаганні приймають участь чотири країни (Україна, Франція, Литва, Бразилія). Турнір відбудеться з 13 по 16 квітня.

Розклад матчів

13 квітня: 

  • Литва — Україна 15:00
  • Бразилія — Франція 18:30

15 квітня

  • Україна — Бразилія 17:00
  • Франція — Литва 19:30

16 квітня

  • Україна — Франція 17:00
  • Литва — Бразилія 19:30

Варто додати, що цей турнір є частиною підготовки збірної України з футзалу до чемпіонату світу-2024, який відбудеться з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані.

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