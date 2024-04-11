Джерело - Чемпіон.
Став відомий розклад матчів головної футзальної команди України на міжнародному турнірі в Литві.
Зазначимо, що в даному змаганні приймають участь чотири країни (Україна, Франція, Литва, Бразилія). Турнір відбудеться з 13 по 16 квітня.
Розклад матчів
13 квітня:
- Литва — Україна 15:00
- Бразилія — Франція 18:30
15 квітня
- Україна — Бразилія 17:00
- Франція — Литва 19:30
16 квітня
- Україна — Франція 17:00
- Литва — Бразилія 19:30
Варто додати, що цей турнір є частиною підготовки збірної України з футзалу до чемпіонату світу-2024, який відбудеться з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані.