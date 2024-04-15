Джерело - Чемпіон.

Литовський метальник диска Миколас Алекна встановив новий рекорд з метання диску на турнірі Oklahoma Throws Series World Invitational в штаті Оклахома (США)

Литовець у п'ятій спробі показав результат 74,35 метра, що стало новим світовим рекордом.

"Важко усвідомити, що я щойно зробив. Я спостерігав за метаннями й знав, що це може бути той самий день, і це просто сталося, – зазначив спортсмен.

Алекна перевершив рекорд німця Юргена Шульта, який тримався майже 38 років. У червні 1986 року Шульт метнув диск на 74,08 метра.

За інформацією МОК, литовець побив найстаріший світовий рекорд з легкої атлетики серед чоловіків.

Зазначимо, що третій світовий рекорд у цій дисципліні належить батьку Миколаса, Віргіліюсу Алекні. Він метнув диск на 73,88 метра у 200 році.

Раніше український легкоатлет Михайло Брудін виграв змагання із метання "юніорського" диска (1,750 кг) на відкритому чемпіонаті Іспанії з метань U-20.