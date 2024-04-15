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Українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені

4 золота, 3 срібла, 5 бронзових нагород.
Сьогодні 13:24 105 0
Українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українські плавці повертаються з 12 нагородами з міжнародного кваліфікаційного турніру, який завершився у нідерландському Ейндховені.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

В активі спортсменів з України чотири золотих, три срібних і п'ять бронзових медалей.

Чемпіони

  • Михайло Романчук (800 м в/c)
  • Ніка Шарафутдінова (200 м на спині)
  • Денис Кесіль (200 м батерфляй)
  • Антон Денисенко ( 200 м на спині, юніори)

Срібні нагороди

  • Михайло Романчук (400 м в/с)
  • Ніка Шарафутдінова (50 м на спині)
  • Антон Денисенко (200 м комплекс, юніори)

Бронзові медалі

  • Ніка Шарафутдінова (100 м на спині)
  • Олексій Грабаров (400 м комплекс)
  • Максим Овчінніков (200 м брас)
  • Вадим Науменко (200 м комплекс)
  • Марія Дьяченко (200 м комплекс)

Нагадаємо, юні українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі.

Раніше ми повідомляли, що білоруську плавчиню, яка підтримує війну проти України, допустили на чемпіонат світу.

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