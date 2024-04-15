Українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені

Джерело - Чемпіон.
Українські плавці повертаються з 12 нагородами з міжнародного кваліфікаційного турніру, який завершився у нідерландському Ейндховені.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).
В активі спортсменів з України чотири золотих, три срібних і п'ять бронзових медалей.
Чемпіони
- Михайло Романчук (800 м в/c)
- Ніка Шарафутдінова (200 м на спині)
- Денис Кесіль (200 м батерфляй)
- Антон Денисенко ( 200 м на спині, юніори)
Срібні нагороди
- Михайло Романчук (400 м в/с)
- Ніка Шарафутдінова (50 м на спині)
- Антон Денисенко (200 м комплекс, юніори)
Бронзові медалі
- Ніка Шарафутдінова (100 м на спині)
- Олексій Грабаров (400 м комплекс)
- Максим Овчінніков (200 м брас)
- Вадим Науменко (200 м комплекс)
- Марія Дьяченко (200 м комплекс)
Нагадаємо, юні українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі.
Раніше ми повідомляли, що білоруську плавчиню, яка підтримує війну проти України, допустили на чемпіонат світу.
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