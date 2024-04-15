Українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені

4 золота, 3 срібла, 5 бронзових нагород.

Джерело - Чемпіон.

Українські плавці повертаються з 12 нагородами з міжнародного кваліфікаційного турніру, який завершився у нідерландському Ейндховені.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

В активі спортсменів з України чотири золотих, три срібних і п'ять бронзових медалей.

Чемпіони

Михайло Романчук (800 м в/c)

Ніка Шарафутдінова (200 м на спині)

Денис Кесіль (200 м батерфляй)

Антон Денисенко ( 200 м на спині, юніори)

Срібні нагороди

Михайло Романчук (400 м в/с)

Ніка Шарафутдінова (50 м на спині)

Антон Денисенко (200 м комплекс, юніори)

Бронзові медалі

Ніка Шарафутдінова (100 м на спині)

Олексій Грабаров (400 м комплекс)

Максим Овчінніков (200 м брас)

Вадим Науменко (200 м комплекс)

Марія Дьяченко (200 м комплекс)

Нагадаємо, юні українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі.

Раніше ми повідомляли, що білоруську плавчиню, яка підтримує війну проти України, допустили на чемпіонат світу.

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