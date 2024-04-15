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07.04.2024 07:40 1088

Макрон прагне встановити олімпійське перемир’я на час Ігор-2024

Сьогодні 13:00 196 0
Макрон прагне встановити олімпійське перемир’я на час Ігор-2024
#Макрон, #Олімпіада-2024

Джерело - BFMTV.

Президент Франції Еммануель Макрон прагне досягти припинення вогню в усіх збройних конфліктах, які наразі тривають, зокрема й у російсько-українській війні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі. 

Про це французький лідер заявив у етері телеканалів BFMTV та RMC. 

"Ми хочемо працювати над олімпійським перемир’ям, і я вважаю, що це можливість, до якої я постараюся залучити багатьох наших партнерів. 

Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", — сказав Макрон. 

Нагадаємо, у лютому 2022 року в Китаї було проведено Зимові Олімпійські ігри, які завершилися за 4 дні до початку повномасштабного вторагнення РФ в Україну. А у 2014 році країна-терорист здійснила анексію АР Крим якраз в останні дні домашньої Олімпіади в Сочі. 

Практика встановлювати перемир’я на час Олімпійських ігор існує ще з часів Древьної Греції. Втім, після відродження олімпійського руху ця традиція не збереглася — агресори не погоджуються на припинення вогню. 

Також зазначимо, що до Олімпіади наразі допущено 12 "нейтральних" атлетів з російським паспортом і 7 — з білоруським. Серед них — білоруський військовий, який належить до Спортивного комітету Збройних сил Республіки Білорусь

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