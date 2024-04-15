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07.04.2024 07:40 1088

Білоруський військовий здобув ліцензію на Олімпіаду-2024

Сьогодні 12:41 140 0
Білоруський військовий здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
Фото: БелТА
#Олімпіада-2024

Джерело - Ukrsportbase.

Білоруський військовий, представник кульової стрільби Владислав Демеш завоюва ліцензію на Олімпійські Ігри-2024 у Парижі.

Про це інформує Ukrsportbase.

Зазначають, що снайпер належить до Спортивного комітету Збройних сил Республіки Білорусь. Повідомляють, що минулого року про це писав офіційний сайт міноброни Білорусі.

За інформацією журналістів, стрілець також полюбляє робити фото з іншими білоруськими військовими. Наприклад, світлину з ним в Instagram розмістила одна з керівниць пресслужби зазначеного міністерства і прихильниця війни Інна Горбачева.

Відео

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з біатлону Свєтлана Слєпцова вважає, що до російських спортсменів застосовують "подвійні стандарти", бо відсутні обмеження проти ізраїльтян, а також порівняла умови для росіян на Олімпіаді-2024 в Парижі з "концтабором".

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