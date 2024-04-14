Жіноча збірна України U-18 впевнено переграла Грузію у матчі кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-18 перемогла Грузію у останньому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).

Україна домінувала впродовж всього матчу. Лише в третьому сеті грузинки зуміли створити перевагу в рахунку, але українки відігралися та здобули суху перемогу.

Чемпіонат Європи-2024 U-18, Жінки

Кваліфікація, Груповий етап

3 тур, 15 квітня

Україна U-18 — Грузія U-18 3:0 (25:18, 25:17, 25:20)

Нагадаємо, що українська команда потрапила у групу D. В першому матчі Україна поступилась Словенії (1:3), а в другому турі в напруженому поєдинку зазнала поразки від Франції (2:3). "Синьо-жовті" посіли 3 місце в групі та завершили свій шлях на континентальній першості, адже у фінальну частину Євро пройшли переможці п'яти груп та чотири найкращі команди з других місць.

Нагадаємо, жіноча збірна України U-20 завоювала путівку на Євро-2024.