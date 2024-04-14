Головне
Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 4086
Прометей здолав ВЕФ та вийшов до фіналу ЛЕБЛ
Сьогодні 21:05 78
Баєр вперше у своїй історії став чемпіоном Німеччини
Сьогодні 20:20 424
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу
Сьогодні 20:06 6754 1
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги
Сьогодні 19:20 223
Прометей став чемпіоном України сезону-2023/2024
Сьогодні 18:35 233
Ціціпас, упевнено здолавши Рууда, знову виграв Мастерс у Монте-Карло
Сьогодні 18:23 285
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу
Сьогодні 18:17 2376
Кислий борщ у миску: Дніпро переміг Черкаські Мавпи та вийшов у фінал Суперліги
Сьогодні 16:56 417
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:55 750 1
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 578
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 749
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 334
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 892
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1061

Жіноча збірна України U-18 впевнено переграла Грузію у матчі кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 19:35 126 0
Жіноча збірна України U-18 впевнено переграла Грузію у матчі кваліфікації Євро-2024
#Жіноча збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-18 перемогла Грузію у останньому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:18, 25:17, 25:20). 

Україна домінувала впродовж всього матчу. Лише в третьому сеті грузинки зуміли створити перевагу в рахунку, але українки відігралися та здобули суху перемогу.

Чемпіонат Європи-2024 U-18, Жінки
Кваліфікація, Груповий етап
3 тур, 15 квітня

Україна U-18 — Грузія U-18 3:0 (25:18, 25:17, 25:20)

Нагадаємо, що українська команда потрапила у групу D. В першому матчі Україна поступилась Словенії (1:3), а в другому турі в напруженому поєдинку зазнала поразки від Франції (2:3). "Синьо-жовті" посіли 3 місце в групі та завершили свій шлях на континентальній першості, адже у фінальну частину Євро пройшли переможці п'яти груп та чотири найкращі команди з других місць.

Нагадаємо, жіноча збірна України U-20 завоювала путівку на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу 6754 1
Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги 11241
Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ 4086
Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів 8235
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу 2376
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі 15146 1
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30611 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57735 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161047
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23659
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13904
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99287