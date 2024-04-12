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Жіноча збірна України U-18 поступилася Словенії у першому матчі кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 16:58 219 0
Жіноча збірна України U-18 поступилася Словенії у першому матчі кваліфікації Євро-2024
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#Євро-2024, #Жіноча збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-18 поступилася Словенії у першому матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (16:25, 26:28, 25:21, 19:25).

Перший сет впевнено виграли представниці Словенії. У другому українки були попереду протягом усієї гри. Тим не менш, суперниці змогли переламати хід матчу і вийти вперед. В третьому сеті сильнішою виявилась українська команда, але далі сил вже не вистачило, тож перемогу святкувала словенська збірна.

Чемпіонат Європи-2024 U-18, Жінки
Кваліфікація, Груповий етап
1 тур, 12 квітня

Словенія U-18 — Україна U-18 3:1 (25:16, 28:26, 21:25, 25:19)

Зазначимо, що українська команда потрапила у групу D. Наступний матч Україна зіграє проти Франції (13 квітня), далі на них чекатиме Грузія (14 квітня). У фінальну частину Євро пройдуть переможці п'яти груп та чотири найкращі команди з других місць.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України U-20 завоювала путівку на Євро-2024.

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