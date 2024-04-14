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07.04.2024 07:40 1055

Збірна України здобула перемогу на першому етапі Кубку світу

Сьогодні 16:13 90 0
Збірна України здобула перемогу на першому етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала медаль на першому етапі Кубку світу сезону-2024 в італійському Верезе.

Нагороду принесла жіноча парна четвірка у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової.

У фіналі "синьо-жовті" випередили своїх суперниць з Нідерландів на 1,84 сек та Німеччини на 2,35 сек. 

Нагадаємо, 12 березня Ус здобула бронзову медаль на Кубку Європи в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що російські веслувальники не виступлять на відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор 2024 року.

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