Збірна України здобула перемогу на першому етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала медаль на першому етапі Кубку світу сезону-2024 в італійському Верезе.

Нагороду принесла жіноча парна четвірка у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової.

У фіналі "синьо-жовті" випередили своїх суперниць з Нідерландів на 1,84 сек та Німеччини на 2,35 сек.

Нагадаємо, 12 березня Ус здобула бронзову медаль на Кубку Європи в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що російські веслувальники не виступлять на відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор 2024 року.