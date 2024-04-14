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07.04.2024 07:40 1040

Український регбіст Цуркаленко загинув під час виконання бойового завдання

Сьогодні 10:00 132 0
Український регбіст Цуркаленко загинув під час виконання бойового завдання

Джерело - Ukrsportbase.

На російсько-українській війні загинув регбіст Віталій Цуркаленко.

Спортсмен виступав за РК Кривий Ріг та у складі збірної України U-20. Мав звання майстра спорту. 

Про це повідомляє Ukrsportbase.

Від початку повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов до військкомату і вступив до лав тероборони.

Захищав Україну в складі 129-ї бригади, був командиром взводу. 

Брав участь у контрнаступі на херсонському напрямку. Служив на Авдіївському напрямку, де отримав поранення та був шпиталізований.

Згодом його перевели у Сумську область, де колишній регбіст загинув наприкінці березня на прикордонній території, виконуючи бойове завдання.

Нагадаємо, через військову агресію Росії загинули двоє шахістів.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Зінченко зустрівся з хлопчиком з Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама.

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