Український регбіст Цуркаленко загинув під час виконання бойового завдання

Джерело - Ukrsportbase.

На російсько-українській війні загинув регбіст Віталій Цуркаленко.

Спортсмен виступав за РК Кривий Ріг та у складі збірної України U-20. Мав звання майстра спорту.

Про це повідомляє Ukrsportbase.

Від початку повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов до військкомату і вступив до лав тероборони.

Захищав Україну в складі 129-ї бригади, був командиром взводу.

Брав участь у контрнаступі на херсонському напрямку. Служив на Авдіївському напрямку, де отримав поранення та був шпиталізований.

Згодом його перевели у Сумську область, де колишній регбіст загинув наприкінці березня на прикордонній території, виконуючи бойове завдання.

Нагадаємо, через військову агресію Росії загинули двоє шахістів.

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