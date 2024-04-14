Джерело - Base of Ukrainian sports.

Збірна України з художньої гімнастики вийшла у фінал Кубку світу, який триває у Софії (Болгарія).

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Україна, в складі Марії Височанської, Діани Баєвої, Дарини Дуди, Аліни Мельник, Кіри Ширикіною та Валерії Перемети, кваліфікувалася у фіналі з 5 обручами. Багатоборство українки завершили на 10-й позиції. Фінали відбудуться в неділю, 14 квітня, початок — о 12:30 за київським часом.

Напередодні Вікторія Онопрієнко та Таїсія Онофрійчук вийшли до фіналу у вправах з обручем та стрічкою. Вікторія також виступатиме в фіналі з булавами.

Нагадаємо, що білоруську гімнастку Аліну Гарнаську зняли з потоку, де виступатимуть українки.

Раніше Анна Лащевська завоювала золото у вправах на колоді у другий день фіналів Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).