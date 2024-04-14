Головне
Цуренко зазнала поразки від Крістіан у четвертому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія
Вчора 23:57 366
Збірна України кваліфікувалася у фінал Кубку світу
Сьогодні 00:39 123
Захожий нокаутував Шала в бою за титул EBU у суперважкій вазі
Вчора 23:28 178
Світоліна поступилася Богдан у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія
Вчора 21:13 864 1
Рууд уперше в кар'єрі здолав Джоковича та вийшов у фінал Монте-Карло
Вчора 20:40 295
Динамо в меншості здолало Олександрію у 24 турі УПЛ
Вчора 19:40 864
Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло
Вчора 17:50 369
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
Вчора 15:48 13238 2
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ
Вчора 14:59 2644 1
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної
Вчора 10:17 2100 2
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 537
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 709
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 301
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 861
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1035

Збірна України кваліфікувалася у фінал Кубку світу

Сьогодні 00:39 123 0
Збірна України кваліфікувалася у фінал Кубку світу

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Збірна України з художньої гімнастики вийшла у фінал Кубку світу, який триває у Софії (Болгарія).

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Україна, в складі Марії Височанської, Діани Баєвої, Дарини Дуди, Аліни Мельник, Кіри Ширикіною та Валерії Перемети, кваліфікувалася у фіналі з 5 обручами. Багатоборство українки завершили на 10-й позиції. Фінали відбудуться в неділю, 14 квітня, початок — о 12:30 за київським часом. 

Напередодні Вікторія Онопрієнко та Таїсія Онофрійчук вийшли до фіналу у вправах з обручем та стрічкою. Вікторія також виступатиме в фіналі з булавами.

Нагадаємо, що білоруську гімнастку Аліну Гарнаську зняли з потоку, де виступатимуть українки.

Раніше Анна Лащевська завоювала золото у вправах на колоді у другий день фіналів Кубку світового виклику в Осієку (Хорватія).

Коментарі ()
Популярне зараз
"Є люди — х на блюді": Корогодський також відмовився коментувати на Сетанті "Є люди — х на блюді": Корогодський також відмовився коментувати на Сетанті 1986
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної "Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної 2100 2
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг 1898
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ 2644 1
Світоліна поступилася Богдан у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія Світоліна поступилася Богдан у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія 864 1
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги 13238 2
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99244
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36701
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322906
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166822 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52225
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65718