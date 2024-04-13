Збірна України розгромно перемогла у першому матчі турніру в Литві

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу впевнено перемогла литовців у першому матчі турніру в Литві.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2. Українці перемогли в обох таймах. Перша двадцятихвилинка закінчилася з результатом 3:1, друга — 2:1. Зазначимо, що у складі України дебютував Микола Гуйван.

Міжнародний турнір

Перший матч

13 квітня

Литва — Україна 2:5 (1:3, 1:2)

Голи: 1:0 - 10 Корсун (о.г.), 1:1 - 12 Мельник, 1:2 - 15 Корсун, 1:3 - 15 Зварич, 1:4 - 22 Чернявський, 2:4 - Загускас, 2:5 - Педяш

Наступний поєдинок українці зіграють 15 квітня проти Бразилії. Початок матчу о 17:00.

Нагадаємо, в цьому змаганні беруть участь чотири країни (Україна, Франція, Литва, Бразилія). Турнір триватиме з 13 по 16 квітня.