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07.04.2024 07:40 1004

Омельчук та Ісаченко здобули срібло на ліцензійному турнірі в Ріо-де-Жанейро

Сьогодні 01:04 73 0
Омельчук та Ісаченко здобули срібло на ліцензійному турнірі в Ріо-де-Жанейро
#Олег Омельчук

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо-2020 Олег Омельчук і Юлія Ісаченко здобули срібло в міксті з пневматичного пістолета у стрільбі на 10 метрів на ліцензійному турнірі в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

У кваліфікації Омельчук та Ісанко посіли друге місце (579 балів) і впевнено пройшли у фінал. Водночас інший український тандем Вілєна Бевз/Віктор Банькін показали 22 результат (567 балів).

У золотому фіналі українська пара поступилась представникам Туреччини Юсуфу Дікечу та Севвал Тархан — 13:17.

Змагання у Ріо триватимуть до 20 квітня. Турнір стане одним із заключних етапів відбору на паризькі Олімпійські ігри: на ньому розігруватимуться по дві ліцензії в кожній дисципліні.

Збірна України з кульової стрільби заявила на турнір 14 спортсменів. Зазначимо, що Олена Костевич, Сергій Куліш та Павло Коростильов не виступатимуть, бо вже відібралися на Ігри у Франції. Також у Парижі-2024 будуть Денис Кушніров та Ірина Маловічко.

Раніше ми повідомляли, що росіяни під тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді у Парижі. Про що свідчать заяви представників стрільби,  фехтування, художньої та спортивної гімнастки,  плавання, академічного веслування та стрільби з лука.

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