Юнацька збірна України здолала Німеччину в першому матчі кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-18 здобула перемогу над НІмеччиною у першому матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з волейболу. Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 22:25). В першому сеті українці поступились німцям. Але далі "синьо-жовті" переломили хід поєдинку та перемогли у трьох сетах поспіль.

Чемпіонат Європи-2024 U-18, Чоловіки

Кваліфікація, Груповий етап

1 тур, 12 квітня

Німеччина U-18 — Україна U-18 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 22:25)

Зазначимо, що українська команда потрапила у групу С. До квартету також увійшли Нідерланди та господарі турніру, Іспанія. Наступний матч Україна зіграє проти нідерландців (13 квітня), далі на них чекатимуть іспанці (14 квітня). У фінальну частину Євро, яке відбудеться в Болгарії з 10 по 21 липня, пройдуть перші та другі місця всіх п'яти груп.

Нагадаємо, юнацька жіноча збірна України поступилась Словенії у першому матчі кваліфікації Євро-2024.