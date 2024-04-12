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07.04.2024 07:40 998

Юнацька збірна України здолала Німеччину в першому матчі кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 19:41 149 0
Юнацька збірна України здолала Німеччину в першому матчі кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-18 здобула перемогу над НІмеччиною у першому матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 22:25).

В першому сеті українці поступились німцям. Але далі "синьо-жовті" переломили хід поєдинку та перемогли у трьох сетах поспіль. 

Чемпіонат Європи-2024 U-18, Чоловіки
Кваліфікація, Груповий етап
1 тур, 12 квітня

Німеччина U-18 — Україна U-18 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 22:25)

Зазначимо, що українська команда потрапила у групу С. До квартету також увійшли Нідерланди та господарі турніру, Іспанія. Наступний матч Україна зіграє проти нідерландців (13 квітня), далі на них чекатимуть іспанці (14 квітня). У фінальну частину Євро, яке відбудеться в Болгарії з 10 по 21 липня, пройдуть перші та другі місця всіх п'яти груп.

Нагадаємо, юнацька жіноча збірна України поступилась Словенії у першому матчі кваліфікації Євро-2024.

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